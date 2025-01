Il Cosenza mette mano al centrocampo, preso Gargiulo a titolo definitivo

La Società Cosenza Calcio ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Mario Gargiulo, centrocampista classe 1996 nato a Napoli. Gargiulo ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026.

Un centrocampista completo

Mancino, dotato di una struttura fisica imponente, Gargiulo è un centrocampista versatile capace di coprire più ruoli in campo. Grazie alle sue doti, si distingue sia nella finalizzazione che nella capacità di servire assist ai compagni.

La carriera di Gargiulo

Cresciuto calcisticamente nel Brescia, Gargiulo è approdato al Chievo Verona nel 2014, per poi tornare in prestito al Brescia in Serie B. Dopo diverse esperienze in Serie C, nel 2019/20 ha vestito la maglia del Cittadella, dove ha chiuso la stagione con 8 gol all’attivo. Successivamente, ha contribuito alla promozione del Lecce in Serie A nella stagione 2020/21, collezionando 32 presenze, 3 gol e 2 assist.