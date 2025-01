Cosenza, contro la Cremonese Alvini guida la lista degli ex

Massimiliano Alvini torna a Cremona per la seconda volta da avversario dopo aver guidato i grigiorossi in serie A nella prima parte della stagione 2022-2023. Il toscano si è presentato allo “Zini” già in una prima occasione a novembre 2023, rimediando con lo Spezia una sconfitta per 3-0. Cercherà adesso maggiore fiducia con il Cosenza, con cui peraltro ha fatto lo sgambetto ai lombardi in occasione della gara d’andata.

L’allenatore è alla ricerca del grimaldello utile a consegnare alla piazza rossoblù una salvezza che sarebbe storica.

La sua squadra sta vivendo una fase estremamente complicata. Soltanto quattro punti conquistati nelle ultime otto partite. Un bilancio negativo che non consente di rimediare alla scabrosa situazione provocata dai piani alti del club. Il cammino compiuto da fine novembre in poi ha fatto terminare nel mirino della critica anche lo stesso Alvini, alle quale la tifoseria ha imputato alcune scelte di formazione. E anche il patron Eugenio Guarascio da alcuni giorni ha deciso di mettere sotto esame il tecnico di Fucecchio, che dalla sua ha l’appoggio totale della squadra. Le fragilità dell’organico tuttavia hanno pesato tanto. Il rammarico è stato accresciuto dal pari interno con il Mantova. La Cremonese non è l’avversario più morbido con cui cambiare registro ma i Lupi non possono concedersi il lusso di soffermarsi sul nome dell’avversario da qui in avanti per recuperare il gap accumulato sulle posizioni che valgono la salvezza.

Alvini guida una lista di ex che comprende oltre al suo vice Renato Montagnolo, anche Christian Dalle Mura e Luca Strizzolo. Sull’altro versante, sono presenti Castagnetti, Nasti e soprattutto Collocolo. Quest’ultimo, secondo miglior marcatore stagionale della squadra di Stroppa, ha nel Cosenza la sua vittima preferita. Il centrocampista di Taranto ha punito i rossoblù tre volte. A nessun’altra squadra affrontata in carriera ha fatto più di una rete. La sua partenza a fine contratto rappresenta uno dei maggiori rimpianti dell’era Guarascio.

Si rivede Galipò. Nel frattempo, l’arbitro fiorentino Simone Galipò è stato designato per dirigere l’incontro di domani pomeriggio allo “Zini”. Il direttore di gara toscano ha già incontrato il Cosenza in due occasioni in questo campionato. In nessuno dei due casi i rossoblù sono riusciti a vincere. Nella prima circostanza, infatti, i silani hanno pareggiato per 1-1 contro la Juve Stabia. Nel secondo caso, invece, a metà dicembre, i Lupi si sono arresi al Cesena per 2-1. In entrambe le occasioni la squadra di Alvini ha rimediato un rosso. Contro i campani, il cartellino è stato sventolato ad Andrea Hristov. Con il Cesena è invece toccato a Kouan essere espulso al termine del confronto. Questi due sono anche gli unici due precedenti del Cosenza con Galipò, che nel corso della sua carriera ha diretto due volte la Cremonese. In ambedue i confronti, i grigiorossi sono usciti vittoriosi. Nel primo caso lo hanno fatto ai rigori in Coppa Italia con il Bari.

Interverranno sulle decisioni della partita di domani pomeriggio anche gli assistenti Luca Mondin di Treviso e Marco D’Ascanio di Ancona, il quarto uomo Alberto Poli di Verona, il Var Antonio Di Martino di Teramo e l’Avar Guida di Torre Annunziata.