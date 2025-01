La Cremonese addomestica il Cosenza che deve arrendersi nel finale: finisce 3-1. Pesa l'espulsione di Ricciardi

Cremonese-Cosenza 3-1

Marcatori: 23’ pt Pickel, 27’ pt Ricciardi, 40’ st Vazquez, 48’ st Johnsen.

Cremonese (3-4-1-1): Fulignati 6; Antov 6.5, Ceccherini 6, Bianchetti 6; Collocolo 6, Pickel 6.5 (27’ st Johnsen 7), Castagnetti 7, Vandeputte 8 (47’ st Majer sv), Barbieri 6 (34’ st Zanimacchia 6); Vazquez 7.5, Bonazzoli 5.5 (27’ st Nasti 6). All.: Stroppa.

Cosenza (3-4-2-1): Micai 7; Sgarbi 6, Venturi 6.5, Dalle Mura 6; Ricciardi 5, Charlys 5.5 (21’ st Cimino 6), Florenzi 6, D’Orazio 5.5 (29’ st Martino 4.5); Rizzo Pinna 6.5 (39’ st Zilli sv), Fumagalli 6 (21’ st Gargiulo 6); Artistico 6 (30’ st Mazzocchi 5.5). All.: Alvini.

Arbitro: Galipò di Firenze 6.

Note: espulso al 17’ st Ricciardi per somma di ammonizioni. Ammoniti: Bianchetti, Collocolo, Charlys, Gargiulo. Angoli: 13-1. Recupero: 1’, 4’. Spettatori: 8110 (667 ospiti).

Il Cosenza lotta ma deve arrendersi allo “Zini”. La Cremonese addomestica i rossoblù nel finale. La squadra di Alvini paga però ancora una volta l’espulsione di un suo elemento. Questa volta è stato Ricciardi, autore del momentaneo 1-1, a rimediare il rosso e costringere i silani in dieci uomini per circa mezz’ora.

Dopo il vantaggio grigiorossi di Pickel, indisturbato in area (23’), l’ex Avellino ha pareggiato al 40’. Nel secondo tempo, però, gli uomini di Stroppa hanno spinto tanto e il rosso non ha aiutato i rossoblù, in precedenza tenuti in linea di galleggiamento dai salvataggi di Fumagalli e Venturi sulla linea di porta e dalle parate di Micai. Al 40’ però Vazquez si è avvitato di testa mandando la palla in buca d’angolo. Nel recupero, Johnsen ha chiuso la sfida. Il Cosenza non può sbagliare le prossime. A cominciare dal match con il Cittadella.