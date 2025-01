Silenzio stampa nel post Cremonese-Cosenza, Alvini sempre più in discussione. Il Cittadella bivio per l’allenatore

Si addensano le ombre intorno a Massimiliano Alvini. Il tecnico toscano è stato già messo in discussione dalla proprietà dopo il pareggio interno con il Mantova. La sconfitta con la Cremonese ha aggravato la sua posizione agli occhi dei vertici del club. Guarascio è un habitué del cambio d’allenatore. Il Cosenza in questi anni di Serie B ma non solo ha cambiato quasi puntualmente nel tentativo di invertire la rotta e rimediare ad una classifica complicata.

Lo squarcio definitivo alla panchina dell’allenatore di Fucecchio potrebbe causarlo il Cittadella sabato prossimo, salvo il caso in cui la sua posizione non dovesse precipitare immediatamente nelle prossime ore di riflessione.

Alvini, intanto, ieri non si è presentato in conferenza stampa al termine della partita. Una decisione della società che ha optato per mantenere la bocca cucita, come avviene frequentemente a questa latitudine.

Il Cosenza arranca. Ancora una volta. E sul banco degli imputati finisce l’allenatore. Un destino che ha già unito Braglia, Occhiuzzi, Zaffaroni, Dionigi e Caserta.

A Cremona, i Lupi hanno confermato di non avere risorse a sufficienza per reggere fino al novantesimo. I cambi non hanno aiutato a mantenere l’1-1 ma una buona spallata alle possibilità di resistere l’ha data anche l’espulsione di Ricciardi. Il laterale romano ha lasciato il Cosenza in dieci. Si è trattata della sesta espulsione in ordine di tempo, la quinta ad aver costretto i rossoblù a concedere un uomo agli avversari per almeno mezz’ora. Prima erano stati Venturi, Hristov, Florenzi e Caporale ad incappare nello stesso tranello. Se si aggiunge quella di Kouan alla fine del confronto con il Cesena diventano quattro cartellini rossi nelle ultime sei partite.