Cosenza a un passo dal baratro, al Marulla passa anche il Cittadella: Guarascio lascia lo stadio in anticipo e Alvini rischia

COSENZA-CITTADELLA 0-1

Marcatore: 12’ pt aut. Dalle Mura.

Cosenza (3-4-2-1): Micai 6; Sgarbi 6, Dalle Mura 6, Venturi 6 (14’ st Martino 5); Ciervo 5 (28’ st D’Orazio 5.5), Gargiulo 5, Kouan 5.5 (35’ st Fumagalli 5), Ricci 5 (15’ st Strizzolo 5); Florenzi 6, Rizzo Pinna 6 (28’ st Mazzocchi 5); Artistico 6.5. All.: Alvini.

Cittadella (3-5-2): Kastrati 7 (1’ st Maniero 7); Salvi 6.5, Capradossi 6, Carissoni 6.5; D’Alessio 6, Vita 6.5, Casolari 6.5 (25’ st Branca 6), Tronchin 6 (12’ st Amatucci 6), Masciangelo 6.5; Rabbi 6 (48’ st Ravasio sv), Pandolfi 5.5 (11’ st Okwonkwo 6). All.: Dal Canto.

Arbitro: Monaldi di Macerata 6.5.

Note: giornata serena, terreno di gioco in discrete condizioni, spettatori 4.480 di cui 24 ospiti. Ammoniti: Venturi, Tronchin, Pandolfi, Sgarbi, Dalle Mura, Capradossi, Fumagalli. Angoli: 9-2. Recupero: 3’, 7’.

Il Cosenza sprofonda. Cede anche al Cittadella ed è sempre più vicino al baratro. La panchina di Alvini è in forte discussione. Ore di riflessione per Guarascio che, contestato in maniera energica, ha abbandonato lo stadio in anticipo (insieme all’amministratrice Scalise).

Il Cittadella ha siglato l’1-0 al primo tentativo. Sulla punizione di Masciangelo, Dalle Mura ha toccato con la spalla e infilato involontariamente la sua porta. Il Cosenza ha provato a rispondere su calcio piazzato al 17’ ma sul traversone di Rizzo Pinna sul secondo palo, Kouan non ha inquadrato lo specchio di testa. I rossoblù, per larghi tratti confusionari, ci hanno provato due volte con Artistico dopo la mezz’ora ma prima è stato bravo Capradossi a deviare in angolo, poi è stato superlativo Kastrati a negargli il pari su un tiro a botta sicura. In mezzo il gol di Venturi viziato da un vistoso tocco di mano, prontamente annullato. I silani hanno poi dato l’impressione di crederci ma prima del riposo l’estremo difensore del Cittadella ha detto no anche a Rizzo Pinna (40’).

Nella ripresa, Maniero – subentrato a Kastrati – ha deviato sul colpo di testa di Artistico (7’) e sulla conclusione di Florenzi (19’). Poi, dopo tanta confusione (e un’invasione di campo inclusa), ha alzato sulla traversa sul tentativo di Fumagalli nel sesto minuto di recupero.