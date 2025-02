Cosenza, Guarascio vende? Gennaro Tutino "approva" con un like su Instagram

Guarascio vende? Tutino approva. L’attaccante napoletano, in questo momento infortunato e per il quale è da poco scattato l’obbligo di riscatto da parte della Sampdoria (che dopo il prestito da 1 milione, verserà nelle casse del club silano altri 2.5 milioni di euro), ha lasciato un like sotto il post con cui il Cosenza ha fatto sapere che il presidente rossoblù, nel corso dell’incontro di questa mattina a Palazzo dei Bruzi, ha annunciato al sindaco Franz Caruso l’esistenza di trattative per la cessione del club.

Il primo cittadino, compreso l’ormai impossibilità di ricucire il rapporto con la tifoseria, aveva chiesto a Guarascio di farsi la parte e mettere in vendita il club.

Il like di Tutino è un indizio di come il rapporto con il presidente del Cosenza si sia deteriorato durante la scorsa estate quando il numero nove napoletano è stato tenuto all’oscuro del riscatto. Una vicenda che ha mandato su tutte le furie anche il suo agente Mario Giuffredi, che ha poi rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo contro il presidente dei Lupi.