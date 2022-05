Cosenza, polizia municipale pronta a trasferirsi in via degli Stadi

Se Atene (Palazzo Ferrari, sede di uffici comunali, di cui si siamo nell’edizione di ieri) piange, Sparta (la sede del Comando della Polizia municipale) non ride. Da oltre un decennio versa in condizioni precarie. Dentro e fuori l’edificio di via Bendicenti non ha i requisiti per ospitare un così’ importante presidio. Lo hanno accertato gli ispettori del lavoro, lo hanno denunciato più volte i sindacati: non ci sono più i requisiti igienico-sanitari. E anche la struttura è fatiscente. Da oltre un decennio si vive di promesse e idee su come sistemare la Polizia municipale: si è passati dall’ex scuola di via Giulia a via degli Stadi per poi finire alla stazione ferroviaria di Vaglio Lise.

Ma anche quest’ultima ipotesi sembra stia per naufragare, dopo che i lavori erano stati appaltati dalla passata amministrazione e che il trasferimento di uomini e uffici sembrava ormai cosa fatta e perciò imminente. Tra l’altro la presenza di un presidio come quello della Polizia municipale avrebbe dato un contributo a rivitalizzare l’area dello scalo ferroviario sempre più abbandonato a se stesso. Così non è. La soluzione stando alle notizie che trapelano da Palazzo dei Bruzi ora sarebbe stata ritenuta inidonea dalla giunta guidata da Franz Caruso. Dispendiosa, dal punto di vista economico. Per cui il dietrofront è dietro l’angolo. E la Polizia municipale? Dove andrà? Sta prendendo corpo nuovamente la vecchia idea di trasferirla negli uffici di via degli Stadi che ospitano già Manutenzione, Protezione civile, Casa del volontariato, eccetera.

