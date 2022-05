Rende, l’ubicazione del nuovo ospedale mina il progetto dell’area urbana

Altro che città unica. Cosenza e Rende, per non dire le amministrazioni delle due città, non sono partite col piede giusto. Né in termini di collaborazione, né soprattutto di confronto. L'ubicazione dell'ospedale è solo l'esempio più emblematico di quanto affermato.

Caruso e Manna pare si sentano e vedano pochissimo, rispetto a quanto accadeva in passato con i precedenti amministratori. Stesso discorso tra gli assessori, i presidenti del consiglio e finanche i segretari. Giuseppe Mazzuca, presidente a Cosenza, ha accelerato iter e delibere sull'ospedale? Bene, anzi "male" per l'assessore Domenico Ziccarelli che, da Rende, risponde. «Apprendo dalla stampa che il comune di Cosenza ha predisposto la delibera di giunta nella quale indica come area per la costruzione del nuovo ospedale la zona di Vaglio Lise.

Da decenni si parla della Città Unica, dell’area urbana, molto spesso nei periodi elettorali e poi di meno durante le legislature, questa scelta, così importante per i cittadini dei nostri territori, poteva essere condivisa con i comuni limitrofi», scrive. Ziccarelli fa sapere che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro nel comune di Montalto, su invito del sindaco Pietro Caracciolo, «al quale hanno partecipato il comune di Rende, da me rappresentato e il comune di San Vincenzo La Costa col sindaco Gregorio Iannotta. Erano anche stati invitati il sindaco di Cosenza Franz Caruso e la Presidente della Provincia Rosaria Succurro.

