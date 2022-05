Nuovo ospedale a Cosenza, soffia il vento di secessione. Si costituisce un “Comitato del Nord”

L’ubicazione dell’ipotetico nuovo ospedale ha stoppato la nascita della città unica. Il “botta e risposta” tra Cosenza e Rende probabilmente potrebbe suscitare altre reazioni. E se il presidente del consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, ha voluto accelerare l’iter e le conseguenti delibere comunali per Vaglio Lise, l’assessore rendese, Domenico Ziccarelli, ha risposto per le rime. Chiedendo, tra le altre cose, condivisione. Dello stesso parere il sindaco Marcello Manna che, sostanzialmente, difende le scelte del suo territorio ed invoca chiarezza al collega di Cosenza, Franz Caruso. Segnale inequivocabile che i rapporti istituzionali, tra i due enti, non sono per nulla buoni. Le ultime indiscrezioni fanno trapelare la notizia secondo cui si vuole formare un “Comitato del Nord” con i Comuni di Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo La Costa e Castiglione. Pronti ad aggiungersi anche altri Comuni. Un modo per opporsi politicamente allo sviluppo a Sud, o peggio, alla centralità di Cosenza.

