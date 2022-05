Cassano allo Ionio, ritrovato in spiaggia il cadavere di un sub

Il corpo senza vita di un sub è stato ritrovato sulla spiaggia di Marina di Sibari. Secondo le prime informazioni raccolte si tratta di Giuseppe Costa, aveva 45 anni ed era originario di Corigliano-Rossano. Il corpo esanime del sommozzatore è stato notato verso le 11.30 da due persone mentre passeggiavano sulla battigia.

La coppia ha subito avvisato i soccorsi del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio. Secondo quanto si apprende, era uscito in mare da solo. Il medico legale giunto sul posto, dopo un primo esame, ha ipotizzato che l’uomo avrebbe avuto un malore, al momento del decesso si trovava in mare aperto e soltanto in un secondo momento il corpo sarebbe stato trascinato a riva dalle correnti. All’origine della tragedia potrebbe esserci un malore. La Procura della Repubblica di Castrovillari non ha disposto l’autopsia ma la consegna del corpo alla famiglia per le esequie.

