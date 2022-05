Castrovillari, un altro arresto tra i giovani per il possesso di droga

È un fiume di stupefacente quello su cui si sono focalizzate le indagini del Carabinieri della Compagnia di Castrovillari.

Recentemente, e questo durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo e preventivo di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castrovillari, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 28 anni, il quale adesso risulta indagato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacente. In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile stavano pattugliando le strade del Comune di Frascineto, a soli 5 chilometri di distanza dalla città di Castrovillari.

E si sono accorti che un ragazzo, alla vista dell’autovettura con i colori d’istituto, dopo aver aumentato la propria camminata si disfaceva di una busta di carta. L'espediente non è sfuggito ai militari de capitano Pasquale Del Prete. Perché è seguito l'immediato fermo del giovane nel luogo in cui era stato lanciato il sacchetto. I militari dell’Arma hanno rinvenuto al suo interno 5 involucri di plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 255 grammi circa.

Condotto negli uffici e sequestrato lo stupefacente, in relazione agli elementi raccolti e tenuto anche conto dello stato attuale del procedimento in fase di sviluppo investigativo, il ragazzo è stato arrestato e su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, sottoposto agli arresti domiciliari.

Al termine dell’udienza di convalida e il giudizio direttissimo, l'autorità giudiziaria ha riconosciuto la convalida dell'arresto ed è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata