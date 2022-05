Vertenza infinita dell'Amaco, i dipendenti incrociano le braccia. Ecco quando

I dipendenti dell'Amaco incrociano le braccia. Si fa sempre più aspra la contesa all'interno dell'azienda di trasporti cosentina. Perentorio il comunicato inviato dalle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Fna, Confail). «Vista l'apertura della vertenza sindacale con l’Azienda Amaco in merito all’utilizzo di ammortizzatori sociali per i dipendenti e Considerato che le procedure di “raffreddamento” non hanno prodotto risultati utili a risolvere la vertenza, si proclama la prima azione di sciopero di 4 ore di tutto il personale per il prossimo 20 giugno dalle ore 10 alle ore 14».