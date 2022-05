Cosenza, lavori su viale Mancini nell’area dei “Due Fiumi”

«Entro la fine del mese saranno riavviati i cantieri per il completamento del Parco del Benessere, al fine di rendere nuovamente fruibile, nel più breve tempo possibile, una zona fondamentale della città».

Lo annuncia il sindaco Franz Caruso dopo l’approvazione della delibera di giunta di due perizie di varianti, consentendo di superare le riserve da parte della Regione Calabria, che di fatto, aveva sospeso il completamento dell’opera, non ritenendo di poter accogliere le modifiche che la passata amministrazione comunale aveva apportato al progetto esecutivo regionale. «Sin dal nostro insediamento - prosegue il sindaco - insieme al vicesindaco Funaro abbiamo avviato una proficua interlocuzione con gli uffici regionali competenti e con il Rup, per redimere la questione a beneficio della comunità cosentina. Abbiamo ritenuto necessario, infatti, portare a completamento l’opera che, benché in contrasto con la mia visione di sviluppo di quell’area, non poteva passare alla storia come un’ennesima incompiuta.

