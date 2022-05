Tribuna Rao, il sindaco Caruso incontra il presidente del Cosenza: accelerare la riapertura

Il sindaco Franz Caruso incontrerà domani mattina a Palazzo dei Bruzi il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio per imprimere un’accelerazione alla riapertura della Tribuna Rao, la tribuna B coperta dello stadio San Vito-Marulla. “L’incontro in Municipio con il Presidente Guarascio – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – dovrà servire ad agevolare il percorso già iniziato con l’avvio dei lavori, per giungere, nel più breve tempo possibile, alla riapertura della Tribuna Rao. Vogliamo che a sostenere la squadra del Cosenza, nel momento topico del campionato, sia il maggior numero di tifosi. Siamo oltremodo soddisfatti che con una settimana di anticipo sia stato raggiunto il sold out del San Vito-Marulla. Ora resta quest’ultimo sforzo, per poter accontentare chi è rimasto fuori e per consentire ai nostri giocatori di poter contare, in occasione della partita più importante di tutto il campionato, sul sostegno di un pubblico ancora più numeroso, grazie alla ulteriore dotazione di biglietti (più di mille) che potranno essere messi in vendita”.

All’incontro di domani a Palazzo dei Bruzi, oltre al sindaco Franz Caruso e al Presidente del Cosenza calcio Guarascio, parteciperanno Carlo Federico, dirigente della società rossoblu, insieme al responsabile della sicurezza, Luca Giordano ed i tecnici comunali del settore Infrastrutture, a cominciare dal dirigente Giuseppe Bruno.

