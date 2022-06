Festa della Repubblica a Cosenza, il programma e i riconoscimenti NOMI

Si svolgerà in Piazza 11 Settembre a Cosenza la manifestazione per il 76° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Alle ore 10 si procederà con lo schieramento della Rappresentanza Militare, l'afflusso di gonfaloni e labari, e l'arrivo ed il posizionamento del 1° Reggimento Bersaglieri.

A seguire la resa degli onori al Prefetto di Cosenza, dott.ssa Vittoria Ciaramella, la cerimonia dell'alza Bandiera e la discesa del " Vessillo Tricolore" dal Palazzo della Prefettura a cura dei Vigili del Fuoco, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

La cerimonia continuerà con la consegna dei diplomi di onorificenza all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d'Onore.

Insigniti OMRI:

Cavaliere: Antonio AMATO, Appuntato Scelto. Q.S., in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza;

Ufficiale: dott. Sisto MILITO, Dirigente Medico Regione Calabria e Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Ufficiale: ing. Gino NOVELLO, Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direttore Regionale VVF della Basilicata;

Commendatore: ing. Maurizio LUCIA, Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direttore Regionale VVF della Calabria;

Medaglie d'Onore:

Angelo BOTTONE, Cosimo CAMPAGNA, Albino CONSOLE, Vincenzo D'ALESSANDRO, Vittorio DE PAOLA, Attilio DI LEONE, Giuseppe GALTIERI, Michelangelo GARRAFFO, Enrico GIAMPAOLINO, Giuseppe GIANNOTTI, Vincenzo GIANNOTTI, Egidio GRANDINETTI, Saverio LEONE, Carmelo Giuseppe MARZIOTA, Giuseppe Luigi NEPITA, Luigi PALOMBINO, Rosario PANTALENA, Raffaele PUGLIESE, Alfredo SALERNO, Salvatore Antonio SANGIOVANNI, Giuseppe SARUBBI, Gavino SECHI, Angelo SISINNO, Giovanni SISINNO, Michele SOFIA, Giovanni TIRONE.

Nella mattinata del 2 giugno, su Corso Mazzini, saranno allestiti dei gazebo informativi, ove verranno anche esposti dei mezzi appartenenti ai vari Corpi militari, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco mentre la Caserma "Grippo" dei Carabinieri sarà aperta al pubblico.

Nei pressi della Prefettura sarà, altresì, presente un gazebo delle Poste Italiane dove verrà presentato l'Annullo Speciale dedicato al 2 giugno 2022, Festa della Repubblica, con bollo speciale e la dicitura: “Festa della Repubblica – Ministero dell’Interno – Prefettura UTG Cosenza – 87100 Cosenza Veneto”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand che verrà allestito presso il piazzale antistante l’Ufficio territoriale di Governo, in piazza XI settembre, dalle ore 9 alle ore 13. L’annullo postale è stato richiesto dalla Prefettura di Cosenza nell’ambito dei festeggiamenti che lo stesso Ufficio territoriale del Governo ha organizzato in occasione della Festa della Repubblica. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Cosenza, via Vittorio Veneto, 59 – 87100 Cosenza (tel. 0984-819313).

Sempre su Corso Mazzini le vetrine degli esercenti commerciali saranno imbandierate con il tricolore, offerto dalla locale Camera di Commercio.

La manifestazione sarà accompagnata dall'esecuzione di brani musicali a cura del soprano, Prof.ssa Tucci e del gruppo di Fiati del Liceo "Lucrezia della Valle" di Cosenza.

Modifiche alla viabilità

In occasione delle celebrazioni per il 76° anniversario della proclamazione della Repubblica, in programma domani, giovedì 2 giugno, in Piazza 11 Settembre, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un'ordinanza con la quale, ravvisata la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nell'area interessata, in considerazione della partecipazione di numerose autorità militari e civili, nonché dello schieramento dei reparti in armi sulla stessa Piazza 11 Settembre, ha istituito, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 di giovedì 2 giugno, sul lato sinistro di via Montesanto, da Piazza Scura a via Adige, il divieto di sosta con rimozione, eccetto i veicoli autorizzati. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento dovesse essere richiesto.

© Riproduzione riservata