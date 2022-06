Corigliano Rossano, agguato a Pirro Malena: ferito un trentanovenne

Ancora spari nella notte. Nella prima serata di ieri un nuovo agguato si è consumato a Corigliano Rossano.

Ad essere rimasto ferito, non mortalmente, è Cosimo Marchese, 39 anni di Corigliano, soggetto già noto negli ambienti giudiziari con alle spalle precedenti per spaccio di droga.

Ancora da ricostruire in tutte le sue fasi la dinamica dell’agguato avvenuto poco prima delle 21 in contrada Pirro Malena sul versante ausonico.

Da quel poco che è trapelato, pare che l’uomo fosse a bordo della sua autovettura, a poca distanza dalla sua abitazione, quando è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

I proiettili lo hanno attinto, ma sembra non in zone vitali del corpo e non verserebbe in pericolo di vita.

Ciò sarebbe avvalorato dal fatto che l’uomo si è presentato da solo al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano, pare accompagnato da un familiare. Ad ogni modo, come detto, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul luogo dell’agguato si è subito portata una volante del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano diretto dal vice questore Cataldo Pignataro. I poliziotti già in serata hanno avviato le attività di indagini ascoltando parenti e amici del ferito. L’uomo, come detto, risulta gravato da precedenti di polizia in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e il suo nome compare in diverse operazioni antidroga come quella denominata “Karaburun” che risale al 2020.

Nel giro di meno di un mese è il secondo soggetto coinvolto nei traffici di droga che finisce sotto una pioggia di proiettili. Infatti poche settimane fa in un agguato sotto casa a Schiavonea è stato ucciso Pasquale Aquino, anche lui con precedenti analoghi. Intanto, sempre nella serata di ieri, una violenta e furibonda lite è scoppiata su via Nazionale allo scalo di Corigliano. Un gruppo di cittadini rumeni e bulgari sono venuti alle mani e subito la rissa è degenerata. A farne le spese maggiori un cittadino di nazionalità bulgara che è stato ferito in maniera grave sembra con i vetri di una bottiglia rotta. Necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Rossano. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano coadiuvati da una volante della polizia.

© Riproduzione riservata