Rende, caserma dei vigili ancora chiusa. Petrassi: vogliamo sapere i motivi

«Chiediamo a gran voce che venga riaperta la stazione dei Vigili del Fuoco di Rende e che la stessa sia dedicata al compianto Caporeparto dei Vigili del Fuoco di Cosenza, il nostro amico Angelo Bonaventura Ferri». ​​​​​​​​Carlo Petrassi​​​​​​​​, portavoce del Comitato spontaneo “Amici di Angelo Bonaventura Ferri” parla a nome e per conto di oltre 2000 firme raccolte.

«È veramente incredibile che a distanza di tre anni dalla chiusura della caserma per motivi di ristrutturazione, nonostante i lavori sembrerebbero ultimati da tempo, le autorità competenti non provvedano alla riapertura della stessa», afferma. La caserma infatti rappresenta per la città di Rende e per tutto il comprensorio di riferimento «un indispensabile presidio di legalità, di difesa e salvaguardia dei cittadini, dei loro beni e del patrimonio territoriale statale».

Per Petrassi «assistiamo da troppo tempo ad un indegno e irrispettoso rimpallo di responsabilità tra l’amministrazione comunale di Rende, che ha più volte affermato pubblicamente di aver fatto tutto ciò che era di sua competenza per la riapertura della caserma, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco di Calabria che non si sa bene per quale motivo non procedono alla riapertura della stessa. Vogliamo sapere la verità!», dice. È tempo che i «cittadini sappiano come stanno effettivamente le cose.

