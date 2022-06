Cosenza, i lavoratori di Ecologia Oggi chiedono l'abolizione del turno pomeridiano estivo

Un quadro a tinte fosche per i lavoratori di Ecologia Oggi. A renderlo noto è l'Usb Igiene Ambientale di Cosenza, in una nota. "Oggi scritto a Ecologia Oggi Spa, al fine di ricevere chiarimenti in merito ad una serie di disposizioni inerenti l’organizzazione aziendale interna. In particolare, chiediamo si intervenga al più presto sulla questione relativa alla turnazione dei dipendenti addetti allo spazzamento manuale in orario pomeridiano. Il servizio è intensificato propri nei periodi estivi, in cui, date le temperature torride, sarebbe opportuno che si svolgesse nelle prime ore del giorno. Nel merito, ci preme rammentare che, con ampio anticipo, avevamo fatto presente la necessità di modificare i turni lavorativi in vista dell’arrivo della stagione estiva e del conseguente aumento delle temperature. Inoltre, è stato richiesto esplicitamente alla società di programmare i turni per le prime ore del mattino, nell'interesse della salute dei dipendenti, quindi della società stessa. Ecologia Oggi Spa voglia tener presente che addirittura il Ministero della Salute si è premurato di diffondere una serie di indicazioni per prevenire e salvaguardare la salute di chi lavora, disponendo, testualmente, che “nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17:00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata. Pertanto, chiediamo all’amministrazione comunale di Cosenza di vigilare e intervenire in questa annosa problematica affinché venga abolito, a meno di prescrizioni straordinarie, il turno pomeridiano nel periodo estivo, per tutto il personale che opera nei settori che prevedono mansioni manuali, nonché fortemente dimezzato nei settori meccanizzati, eventualmente andando in deroga anche al capitolato di appalto. I lavoratori del servizio di igiene ambientale meritano di essere rispettati sempre e non valorizzati solo nel momento in cui serve svolgere interventi straordinari, prima e in seguito alle campagne elettorali".

© Riproduzione riservata