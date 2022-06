Pnrr a Cosenza, il Forum del terzo settore plaude ai risultati raggiunti dall'Ambito 1

Il Forum del Terzo Settore di Cosenza e Hinterland plaude per i risultati portati a termine dall’Ambito n. 1 di Cosenza in riferimento all’avviso pubblico sul PNRR che consentirà il finanziamento di interventi sociali a sostegno dei soggetti più fragili.

Il risultato è sicuramente frutto di un lavoro di sinergia tra le diverse amministrazioni chiamate a progettare insieme, ma auspichiamo un maggior coinvolgimento attivo del Terzo Settore per la fase di progettazione definitiva affinché le tante risorse messe a disposizione diventino reale investimento per un nuovo welfare locale e garanzia di sviluppo sociale del nostro territorio. Quando si parla di co-programmazione e di co-progettazione si intende quell’istituto mediante il quale si instaura un nuovo rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore che, operando da anni sul territorio, conoscono i bisogni e possono aiutare a direzionare le scelte in modo efficace. La collaborazione pubblico/privato è fondamentale al fine di realizzare specifici progetti di servizio e soddisfare esigenze comuni.

Dopo la sentenza della Corte Costituzione n. 131/2020 che ha introdotto il concetto di “Amministrazione condivisa” le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere a questo strumento che vede coinvolte anche le risorse del privato sociale nonché una compartecipazione in termini di risorse tecniche e culturali. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.

La co-progettazione consente, inoltre, di allargare la governance delle politiche sociali locali e corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo, migliorando l'efficienza e l'efficacia delle azioni del welfare comunitario.

Questi strumenti devono essere intesi come procedimento teso a pervenire a scelte ben definite e non come mero confronto interlocutorio sui caratteri auspicabili degli interventi sociali. Questa partnership Terzo settore-Pubblica Amministrazione è fondamentale per potenziare l’integrazione e costruire una efficace risposta ai bisogni. A tal proposito il Forum Terzo Settore è disponibile a qualsiasi tipo di confronto e coinvolgimento sulle azioni da mettere in campo ritenendo con convinzione che la partecipazione del Terzo settore è strategica sia nella lettura dei bisogni che nella costruzione degli obiettivi e delle risposte.

