Antenne per la telefonia a Cassano, i gestori ricorrono al Tar

La questione dell’installazione di nuove antenne a Sibari non è definitivamente chiusa. Le ditte Cellnex Italia e Inwit si sono opposte – presentando ricorso al Tar – al “no” all’installazione di nuove apparecchiature radio sul territorio comunale ratificato prima dal consiglio comunale e licenziato, poi, dall’area “Urbanistica”. Le richieste erano state presentate e lo scorso novembre e dovevano servire a installare due nuove antenne a Sibari centro, in via Plinio, e in contrada Fuscolara. Il caso era stato oggetto di grandi polemiche in consiglio comunale lo scorso mese di febbraio nonostante tutti fossero d’accordo sul dire “no” alle nuove infrastrutture. Una discussione accesa che aveva portato l’opposizione ad abbandonare l’aula perché, a loro avviso, il provvedimento non doveva andare in consiglio comunale ma se ne sarebbero dovuti occupare solo gli uffici e, di fatto, in virtù dell’abbandono della sala non lo hanno votato, quindi il loro “no” è rimasto teorico. Mentre quello della maggioranza è rimasto tangibile su carta e agli atti del consiglio comunale. Sul “no” erano d’accordo anche le associazioni politico-culturali presenti sul territorio.

