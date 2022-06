Castrovillari, i sigilli dei vigili del fuoco sulla ciclovia del Parco

Sequestrata dai Carabinieri una piccola galleria della nuova ciclovia del Parco. Sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari che ieri mattina, a pochi giorni dall'inaugurazione dell'infrastruttura turistica, sono dovuti entrare in azione per avviare le necessarie verifiche in ordine ad alcuni calcinacci caduti nei giorni scorsi dalla volta di una galleria posta nella zona a monte della Dirrupata. Il fatto non sarebbe limitante per coloro i quali si muovono per fare sport utilizzando proprio il percorso che sale sino all'altopiano di Campotense. Il nastro bicolore è stato comunque sistemato per sicurezza dai vigili del fuoco. L'obiettivo è sostanzialmente quello di effettuare i necessari approfondimenti tecnici per poi riconsegnare l'infrastruttura all'Ente gestore. Il tratto complessivo lega contrada Terra Rossa di Morano Calabro sino a Barbalonga di Campotenese. In buona sostanza sono otto chilometri circa di ciclovia, ma è anche e soprattutto il percorso che ascende la Dirrupata, mitica salita utilizzata anche dai piloti del Campionato Italiano Velocità Montagna per la tradizionale salita Morano-Campotenese. Il caso è stato denunciato alle autorità competenti presso il locale ufficio di Procura da un utente che ha deciso di segnalare, anche via social, il problema.

