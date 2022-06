Castrovillari, in fumo dieci ettari di bosco e macchia mediterranea

Vento insistente, caldo intenso e superfici inaccessibili: questo il quadro delle combinazioni che hanno generato l'emergenza incendi fronteggiata per tutta la giornata di ieri dalle squadre di Calabria Verde, i volontari dell'Anpana, ma anche soprattutto dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari (presente con un Dos) che hanno dovuto lavorare duramente (venti ore circa) proprio per spegnere un vasto incendio che si è mangiato circa 10 ettari di bosco e macchia mediterranea, quindi lambito civili abitazioni, masserie con animali e case coloniche poste a nord della Valle del fiume Coscile. In dodici ore si sono alternati al lavoro diverse squadre antincendio. Il lavoro grosso, però, s'è concretamente fatto nel momento in cui si sono alzati in volo un elicottero da Germaneto, mentre due canadair hanno prelevato l'acqua direttamente dal Mar Ionio e, in un paio di ore circa, hanno chiuso un’emergenza andata avanti per tutta la notte.

