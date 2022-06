Cosenza, Matilde Spadafora Lanzino alla guida della Fondazione

L’impegno continua. La Fondazione “Roberta Lanzino” ha il suo nuovo presidente: si tratta di Matilde Spadafora Lanzino, che nell’ultima legislatura Occhiuto a Palazzo dei Bruzi, ha ricoperto il ruolo di assessore alla Pubblica istruzione.

La nomina, avvenuta in questi giorni da parte del Consiglio direttivo dell’Ente, si è resa necessaria in seguito all’improvvisa scomparsa del marito, Franco Lanzino, il quale, per lunghi anni, dopo una breve presidenza dell’avv. Luigi Gullo, ha presieduto con dedizione e sguardo lungimirante la Fondazione, nata nel 1989, un anno dopo la tragica morte di Roberta. «Non intendiamo fermare nessuno dei progetti avviati insieme a Franco», le prime commosse parole e con il pensiero rivolto al marito, pronunciate da Matilde Spadafora Lanzino all’indomani dell’elezione. «Obiettivo immediato – aggiunge la neo presidente – è chiudere i progetti in scadenza, avviare i nuovi e incrementare il rapporto con i servizi sociali del territorio. In questi mesi di dolorosa transizione per la nostra famiglia e per la Fondazione, non ci siamo.

