Rende, il blocco dei lavori al ponte surriscalda il dibattito politico

La passerella pedonale tra viale dei Giardini e via Mattia Preti continua a far discutere. «L’amministrazione Manna l’aveva promessa nel 2017, quando annunciò di aver trovato i fondi attraverso la misura “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”», dicono oggi dal Movimento 5 Stelle che torna sull’argomento. «Poi di quello che avrebbe dovuto essere un ponticello in legno non se n’è più saputo nulla, fino a settembre 2021, quando si è iniziato a versare colate di cemento per un’opera che ai più sembra mastodontica e sproporzionata», l’attacco politico.

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle evidenziano anche il «ritardo già accumulato nel portare a termine i lavori». E scrivono: «Quel che è grave è che il cartello dei lavori, fatto successivamente sparire, indicava chiaramente la fine degli stessi per giorno 23 marzo 2022. L’impressione è che questa amministrazione sia arrivata al capolinea, preoccupata più del riposizionamento politico dello stesso Manna e dei suoi assessori che delle attività da mandare avanti nell’interesse dei cittadini».

