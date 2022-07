Acri, Furti in serie nelle abitazioni. Cresce la paura tra i residenti

Ritornano i furti nelle abitazioni del centro cittadino. Nella giornata di mercoledì sei sono state le abitazioni prese di mira dai malviventi. Si tratta di appartamenti situati nella stessa zona ovvero via Enrico Berlinguer. Da quanto emerso dal racconto dei malcapitati, dalle abitazioni sarebbero stati portati via soldi, oro, oggetti di valore. Nelle ore dei furti, presumibilmente tra le 11 e le 13 del mattino, negli appartamenti svaligiati non vi era nessuno. Al loro rientro poi la brutta sorpresa per le famiglie che si sono ritrovate appartamenti messi a soqquadro. Immediate le denunce dei malcapitati alla locale stazione dei carabinieri. Le forze dell’ordine stanno cercando adesso di ricostruire l’accaduto anche se a quanto pare nessuno si è accorto di nulla nonostante quella di via Berlinguer si una zona residenziale molto trafficata.

Chi ha agito sicuramente sapeva di non trovare nessuno nelle abitazioni e si è intrufolato nei condomini con naturalezza non destando sospetti. Un fenomeno questo dei furti nelle abitazioni che torna a far tremare i cittadini acresi dopo un po' di tempo che non si registravano eventi così spiacevoli.

© Riproduzione riservata