Donna uccisa a Mandatoriccio, corpo per due giorni su letto casa

E’ stato trovato dai carabinieri sul letto matrimoniale della casa in cui la vittima viveva col marito il corpo senza vita di Domenica Caligiuri, la 71enne uccisa a coltellate nella propria abitazione a Mandatoriccio. Il cadavere sarebbe rimasto per due giorni sul letto senza che il marito dell’insegnante facesse trapelare all’esterno quanto era accaduto. L'insegnante in pensione, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, sarebbe stata uccisa giovedì scorso e da quel giorno il marito della donna avrebbe continuato a fare finta di nulla, senza avvertire nessuno e tenendo un comportamento apparentemente normale.

I figli non erano in casa

Avevano due figli, che non erano però in casa nel momento dell’omicidio, Domenica Caligiuri, l’insegnante in pensione di 71 anni uccisa a coltellate nella sua abitazione, ed il marito, che è stato condotto nella caserma dei carabinieri, dove si trova tuttora, e sul quale gravano forti sospetti circa la responsabilità dell’omicidio. L'uomo, anche lui pensionato, viene ancora interrogato dai carabinieri e continuerebbe a negare ogni responsabilità, anche se le circostanze in cui è maturato l’assassinio sono tutte contro di lui.

