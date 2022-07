Esce di casa e non torna da martedì, scomparsa 22enne a Rossano: avviate le ricerche

Non si hanno notizie dal pomeriggio di martedì scorso di una giovane donna di 22 anni di Rossano. La ragazza abita con la madre località S. Caterina zona rurale. Sembra che attorno alle 18:30 sia uscita di casa e non vi abbia fatto più ritorno. Dopo la denuncia dei familiari alla polizia, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano si sono subito attivati per le ricerche chiedendo anche il supporto dei vigili del fuoco per scandagliare alcuni angolo scoscesi della contrada. Al momento però della ragazza non vi è traccia.

© Riproduzione riservata