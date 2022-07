Montalto Uffugo, troppi incidenti in via Telesio. I residenti chiedono rimedi

Torna alla ribalta il problema della pericolosità di via Telesio. I residenti non abbassano la guardia su quanto sia rischioso percorrere questa strada del comprensorio. La definiscono la strada-killer per i tanti, troppi, incidenti mortali che nel corso degli anni si sono verificati. Sono stanchi di assistere a sorpassi azzardati e corse automobilistiche. «Segnaliamo la necessità di mettere in sicurezza il rettilineo di Telesio. Quante altre vittime dobbiamo vedere su questa strada prima che vengano presi dei provvedimenti? - chiedono i cittadini - il pericolo su questo tratto viario è veramente alto. Servono deterrenti per la velocità dei veicoli tipo autovelox e una segnaletica con limiti di velocità più bassi e maggiore illuminazione».

