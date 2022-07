Rifiuti e discariche a Cosenza. La Fiadel: colpa degli incivili

Una turnazione che inizia alle tre del mattino, per proseguire durante tutta la mattinata e da mezzogiorno alle 22. Mette bene in fila la filiera del lavoro attinente agli operai di Ecologia Oggi la Uil Trasporti della Fiadel.

E lo fa anche per replicare all'ex assessore comunale, attualmente coordinatore cittadino della Lega, Davide Bruno, il quale, nei giorni scorsi, affrontando il problema dei rifiuti nel capoluogo e della sporcizia che si riscontra i numerosi quartieri, esortava l'amministrazione Caruso ad assumere dei provvedimenti. Gli iscritti alla Uil trasporti della Fiadel, insomma, rispediscono al mittente gli attacchi, difendendo la qualità del servizio e sottolineando come le criticità siano riconducibili pure e, forse, soprattutto alle pratiche poco ortodosse dei soliti, probabilmente pochi, incivili, i quali seguitano a depositare la spazzatura ovunque, deturpando l'ambiente e by-passando le regole della raccolta differenziata.

Certo l'argomento è di stretta attualità e riguarda l'intera provincia bruzia, per non dire la regione, e tra discariche chiuse e riaperte considerata l'emergenza, altre sature e al limite della capienza, individuare la giusta strategia appare un esercizio alquanto difficile, pure se le istituzioni, a tutti i livelli, mantengono costantemente i fari puntati su questa tematica. Per restare a Cosenza, di tanto in tanto qualche cumulo di immondizia appare all'improvviso lungo il perimetro urbano. Spesso anche di dimensioni abbastanza marcate, come nel caso di corso Vittorio Emanuele, dove da settimane insiste una vistosa distesa di spazzatura, eretta da quei cittadini di cui sopra incuranti del decoro e delle buone pratiche. A rincarare tale tesi l'assessore alla Manutenzione di Palazzo dei Bruzi, Francesco De Cicco, che risalta l'impegno del Comune, difende l'operato dei lavoratori di Ecologia Oggi e ricorda che a ottobre sarà espletato il nuovo bando per i rifiuti e lo spazzamento, dicendosi sicuro del miglioramento dei servizi.

