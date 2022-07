Danni per il maltempo a Cassano, chiesti fondi alla Regione

Temporali e raffiche di vento portano in dote centomila euro di danneggiamenti, il crollo di un muro di trentatré metri nei pressi della Cappella della zona Monte e una strada chiusa in contrada Cerzeto. È questo l’esito della conta dei danni fatta dagli uffici dell’Ente a seguito i problemi causati dalle intense precipitazioni e dalle bufere di vento che si sono abbattute improvvisamente a metà settimana sul territorio comunale causando ingenti danni.

I danni maggiori sono stati riscontrati in località Cappella del Monte di Cassano, sulla strada comunale, in particolare il cedimento di un muro di sostegno in calcestruzzo alto circa 2 metri e lungo circa 33 i cui detriti hanno invaso la strada rendendo necessario l’ausilio di mezzi meccanici e uomini del Comune per ripristinare al minimo la viabilità e riattivare la pubblica illuminazione.

Sulla strada comunale in località Cerzeto il manto stradale, invece, è stato divelto dalle acque meteoriche in più tratti ed il resto è invasa da fango e detriti per circa 1 chilometro.

Per affrontare i costi il sindaco Gianni Papasso batte cassa alla Regione: proprio ieri, infatti, ha scritto una missiva al presidente Roberto Occhiuto chiedendo 100mila euro per il rifacimento del tratto di muro crollato, il ripristino dei pali d’illuminazione caduti, per la pulizia delle strade comunali invase da detriti e la sistemazione delle strade allagate.

