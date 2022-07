Centro diurno "lager" a Rossano, ragazzi disabili maltrattati: in 3 ai domiciliari

Maltrattavano i disabili a loro affidati in un centro diurno a Rossano. Una situazione agghiacciante scoperta dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano diretto dal tenente colonnello Raffaele Giovinazzo i cui uomini questa mattina hanno eseguito tre misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti.

in base agli elementi raccolti dai inquirenti i tre "con reiterati atti di vessazione e di violenza sia fisica che psicologica, o comunque non intervenendo per impedire l’evento, pur avendone l’obbligo giuridico, maltrattavano ciascuno con diverse azioni, le persone offese, tutti ragazzi diversamente abili seguiti di un centro diurno a loro affidati per ragioni di cura, educazione, vigilanza e custodia".

