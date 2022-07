Ripulita dai rifiuti la zona intorno alla sede della Protezione Civile regionale di Cosenza

Sono state ripulite con tempestività alcune zone particolarmente ingombre di pattume e rifiuti nei pressi della sede della Protezione Civile regionale di Cosenza, ubicata in via Degli Stadi. L’indicazione di intervento straordinario è stata data dal sindaco, Franz Caruso, su richiesta e intervento del presidente della Commissione Ambiente di Palazzo dei Bruzi, Massimiliano D’Antonio, che nei giorni scorsi insieme a tutti i componenti della commissione (Bianca Rende, Francesco Spadafora, Ivana Lucanto, Assunta Mascara, Antonio Ruffolo e Francesco Cito) ha effettuato un sopralluogo nell’intera area e nella sede della Protezione Civile.

“Abbiamo verificato una situazione particolarmente critica – ha affermato il presidente D’Antonio - per la quantità di rifiuti che quotidianamente vengono abbandonati nella zona. Si tratta di un fenomeno, quello dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti che, purtroppo, è comune in tutta Italia e che non risparmia nessun sito, anche se è maggiore nelle zone già degradate. Fotografata la situazione, comunque, è stato richiesto un immediato intervento di ripulitura dell’area. L’augurio, ora è che i cittadini comprendano che è da incivili buttare la spazzatura per strada e che questo deprecabile atto, oltre a deturpare l’ambiente, genera un costo oneroso per tutta la collettività. Detto ciò, con tutti i membri della commissione ambiente, nel corso del sopraluogo tenuto ieri, abbiamo anche verificato la necessità di effettuare piccoli lavori manutentivi all’interno della struttura. Anche rispetto a questa situazione, dopo un confronto con il sindaco, Franz Caruso, con la vicesindaco, Maria Pia Funaro e con l‘assessore De Cicco, si è ritenuto di dover dar vita a nuovi interventi manutentivi”

© Riproduzione riservata