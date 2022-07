Scuola Cosenza, al via le immissioni in ruolo: ecco i numeri della speranza

I numeri della speranza. C’è attesa per la pubblicazione delle cifre provinciali, organizzate per gradi di scuola, relative alle immissioni in ruolo autorizzate dal governo per il prossimo anno scolastico. Ci sono i dati regionali, ma non bastano. Sarà fondamentale capire quanti ne spetteranno a ciascuna provincia, e in quale ordine di scuola saranno previste: dall’Infanzia alla Secondaria di secondo grado. Notizie erano attese già lunedì, ma ancora ieri sera non erano arrivate. In tutta la Calabria saranno assunti a tempo indeterminato 2.120 docenti precari. La procedura di nomina, che scatterà nelle prossime settimane, sarà automatizzata e per le operazioni ordinarie si attingerà al 50% dalle graduatorie ad esaurimento (Gae) quando ancora non esaurite, e per il 50% da graduatorie di merito (Gm) degli ultimi concorsi. Qualora ancora residuino posti, ci potrebbe essere spazio per i precari inseriti nelle Graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) create un paio di anni fa e nei relativi elenchi aggiuntivi.

Le regioni con più posti disponibili per le immissioni in ruolo 2022/2023 sono la Lombardia (22.177 posti), il Lazio (9.549 posti), il Veneto (9.920 posti) e l’Emilia Romagna (7.717 posti). Seguono la Toscana (6.397 posti), la Puglia (5.015 posti) e la Campania (4.926 posti). In generale si può notare una maggiore consistenza del contingente autorizzato nelle regioni del Centro Nord.

