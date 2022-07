Rende è pronta alla “rivoluzione” cittadina dei rifiuti. Ecco le novità

Tra qualche giorno, entro fine luglio ha assicurato l’assessore al ramo Domenico Ziccarelli, parte ufficialmente la “rivoluzione” cittadina dei rifiuti. Via tutti i mastelli dei condomini e spazio ai nuovissimi carrellati. «Nei primi giorni di agosto completeremo l’iter anche per le attività commerciali», anticipa a Gazzetta Ziccarelli. Sono tante le novità che l’assessore ha deciso di rendere note. A partire dalle cosiddette Pez, le mini isole ecologiche, che hanno fatto discutere negli ultimi anni. «Siamo in fase di ultimazione di ulteriori lavori. Sia per gli sportelli, con chiusure migliori, sia per l’utilizzo delle telecamere. Interne ed esterne. Il vero problema – tiene a sottolineare – non è infatti la raccolta. È monitorata continuamente. Bensì il conferimento con la modifica delle abitudini dei tutti noi». Il ragionamento politico dell’assessore è chiaro: ci vuole tempo. E cultura.

«I provvedimenti adottati modificheranno i nostri comportamenti ma sono sicuro che i rendesi sono più che pronti. Ad ogni modo va cambiata la cultura dei rifiuti», spiega. «Un tempo si gettavano rifiuti senza limitazioni ed a qualsiasi orario. Non è più così e siamo convinti che la strada giusta sia questa. Sa quali sono le zone più sporche? Quelle universitarie, non ho problemi ad affermalo», aggiunge. «Riscontriamo numerose irregolarità tutti i giorni», il j’accuse preciso. Da qualche mese hanno iniziato la loro attività lavorativa gli accertatori ambientali. Sono stati formati dal Comune e “decretati” direttamente dal sindaco Manna, non più dal prefetto di Cosenza. «Stanno riportando risultati eccellenti, cercheremo di prorogare a tempo indeterminato i loro contratti», annuncia Ziccarelli.

