SANITA'

Ospedale di Cosenza, le preoccupazioni di Caruso

Mirella Molinaro di

A Palazzo dei Bruzi tavolo di concertazione sulla sanità per affrontare le emergenze all’Annunziata non solo legate al Covid. Filipelli (Ao): acquistare Tac e risonanze. Rizzo (Asp): un bando per assumere sanitari