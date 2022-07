Guerra di mafia a Paola, Cascardo sceglie il silenzio

Il calzolaio insospettabile. Romolo Cascardo, 77 anni, assieme a Luigi Berlingieri, Pietro Lofaro e Alessandro Pagano, è stato raggiunto dalla recente ordinanza della Dda che lo riporta in carcere. Dopo aver scontato 6 anni e due mesi era da tempo ritornato a piede libero. Una figura controversa. Cascardo nascondeva nella sua bottega di Corso Garibaldi le armi che servivano per gli omicidi. Nel cuore del centro storico, all’interno del suo laboratorio artigianale, era presente una infinità di specchi che servivano - è stato poi appurato - per controllare la strada da tutte le sue angolazioni. Cascardo difeso dall'avvocato Emilio Perfetti si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip distrettuale, così come gli altri indagati.

