Castrovillari e Cassano, un maxi-finanziamento per chiudere le discariche

«Allungato il limite temporale per non perdere il contributo». È quanto sottolineato dal consigliere regionale della lista De Magistris presidente, Ferdinando Laghi, dopo aver votato favorevolmente (il 29 luglio scorso) un ordine del giorno in Regione che rimodula immediatamente il limite temporale necessario per non perdere il maxi finanziamento regionale di 3,3milioni di euro stanziato per la chiusura delle discariche di Castrovillari-Campolescia e quella di Cassano. «Sono passati due anni – ha spiegato Laghi – e stiamo lottando strenuamente proprio per arrivare alla chiusura della Discarica di Campolescia. L'impianto – ha aggiunto – non solo è al centro di un procedimento penale riguardante la modifica degli argini della discarica, ma il comune di Castrovillari spende, ogni anno, cifre importanti che vengono utilizzate per bonificare il percolato che produce l'impianto». Oltre ad aver bocciato il lavoro svolto nel corso degli anni dall'Ato di Cosenza, il consigliere Laghi sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra la nuova Autorità Unica Rifiuti e Acqua, la Regione e Comuni che possa definire la vicenda, magari concluderla dopo un'attesa di oltre venti anni.

