Cosenza, più disponibilità per gli Ata: 244 nuovi posti in provincia

A un passo dalla mobilità annuale. Sono state rese note ieri le disponibilità per assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni relative alla scuola Secondaria di secondo grado. Non sono poche in città come nel resto dell’area urbana, alimentando le speranze dei docenti che anzitutto per ragioni familiari puntano a una sede più vicina al luogo di residenza. L’ufficializzazione delle disponibilità era prevista ventiquattro ore prima della pubblicazione dei movimenti veri e propri che quindi sono attesi già per le prossime ore, almeno per quanto riguarda il prospetto provvisorio. Comunque si tratta d’un passo mosso in nettissimo anticipo rispetto a quanto avvenuto negli anni passati, e di cui va dato il merito al nuovo corso al vertice dell’Ufficio scolastico provinciale. Mettere un pietra sopra la mobilità annuale prima di Ferragosto, significa dare tranquillità ai docenti che apprendono con abbondante anticipo in quale istituto dovranno prendere servizio il primo settembre. Così come ai dirigenti scolastici di sapere su quante e quali risorse potere contare.

A questo punto si spera solo non ci siano errori, come accaduto negli anni passati e come in parte verificatosi pure con le recenti Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) in modo da non rendere necessari affrettate e sempre dannose correzioni in corsa.

