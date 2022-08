Sibari, si spalancano i cancelli degli impianti sportivi

Ai Laghi di Sibari si torna a fare sport. Tornano operativi, infatti, alcuni campetti sportivi. Si parte con un campo da tennis in erbetta sintetica e uno di padel ma, già dall’anno prossimo, ci saranno altre le strutture sportive ad essere disponibili dei residenti e dei cittadini. A darne comunicazione è stato direttamente il presidente dell’associazione Laghi di Sibari – che gestisce la maggior parte dei servizi nel centro nautico sibarita – Luigi Guaragna. Può sembrare strano ma ai Laghi di Sibari ormai da dieci anni e più non era possibile neppure giocare a tennis. Mancavano gli impianti: chiusi quelli un tempo attivi, nessuno si era mai preoccupato di colmare questo vuoto. «Tra mille sacrifici – ha spiegato Guaragna – ci abbiamo provato con l’associazione “Laghi di Sibari”. Alla fine, ci siamo riusciti: abbiamo rilevato per i prossimi anni l’area degli impianti sportivi, che versava in stato di abbandono, ed abbiamo avviato un’ambiziosa opera di rilancio».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata