Paola, processo Merlino: assolto l’ingegnere Salvatore Fidotti

Processo Merlino: assolto l’ingegnere Salvatore Fidotti perché il fatto non sussiste. La Corte d’Appello di Catanzaro - in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Paola del 17 dicembre 2020 - ha prosciolto l’ingegnere Fidotti (difeso dagli avvocati del Foro di Napoli, Coppola e Imbimbo) della Società che gestiva alcuni impianti di depurazione (tra cui Fuscaldo) del Tirreno cosentino.

L’imputato era stato ricordiamo condannato in primo grado alla pena di sei mesi. La Corte ha inoltre confermato l’assoluzione di Antonietta Caputo (difesa dall’avvocato Nicola Carratelli), Luigi De Simone (difeso dall’avvocato Francesco Calabrò) e Sergio Gioia (difeso dall’avvocato Pasquale Vaccaro). La Procura ne aveva chiesto la condanna alla pena di sei anni.

Il processo ribattezzato Merlino procede invece per rito ordinario a Paola dove vi sono imputati tra gli altri l’ex sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo nonché i consiglieri comunali (ed ex assessori Paolo Ercole Fuscaldo e Paolo Cavaliere). Il processo si è aperto nel 2020 ed è ora nella fase dibattimentale. Proseguirà a giugno e si concluderà molto probabilmente nel mese di settembre.