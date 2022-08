Cassano: incursione notturna,  vandali e ladri nella scuola di Doria

Il plesso scolastico di Doria finisce ancora sotto l’attacco di vandali e ladruncoli. Nella tarda serata di martedì la centrale operativa Assipol ha ricevuto una segnalazione di allarme per un possibile furto. L’allarme proveniva dalla scuola elementare della frazione di Doria e situata, precisamente, in via Centro Servizi. Dalla centrale è stata prontamente inviata una pattuglia di servizio di pronto intervento che constatava la rottura di un vetro di una porta posta a presidio dell’accesso principale dell’edificio causata presumibilmente da un atto vandalico compiuto da ignoti. A seguito dell’arrivo della pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cassano, si è proceduto ad una accurata ispezione interna all’esito della quale, fortunatamente, non sono risultati ulteriori danni a cose o altre anomalie. Il tempestivo intervento della pattuglia delle guardie giurate e delle forze dell’ordine ha così, nuovamente, scongiurato ulteriori danni al plesso scolastico. Si tratta, infatti, del terzo atto vandalico subito dal plesso scolastico doriano in poco meno di dodici mesi.

