Corigliano Rossano, investe un cinghiale con la sua auto: ferito

È ancora allarme cinghiali. E questa volta ci scappa il ferito ed anche un veicolo danneggiato. Come è noto si susseguono le segnalazioni della presenza dei branchi di cinghiali nella aree urbane di Corigliano Rossano. Presenza che sempre di più si avvicinano all’abitato e, come abbiamo fatto rilevare, spesso si incrociano ance per strada soprattutto nelle ore notturne.

Dopo il pericolo segnalato lungo i tornanti della strada che collega lo scalo al centro storico di Rossano è di questi giorni la notizia di un incidente avvenuto nell’area urbana di Corigliano, esattamente nella zona tra Piana Caruso e Baraccone. A quanto si apprende un uomo del posto a bordo della sua moto, è stato sbalzato dal mezzo poiché si è trovato d’improvviso un cinghiale in mezzo alla strada. Una brutta caduta in cui il centauro ha riportato delle fratture a causa delle quali è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Solo poche ore prima un automobilista ha evitato il peggio nel mentre guidava per la frazione di Cantinella, ben distante da Paina Caruso. In questo caso l’impatto con l’animale è stato inevitabile. Purtroppo il cinghiale è morto mentre l’uomo alla guida dell’auto per l’improvvisa frenata ha riportato alcune ferite ed ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dopo essere stato soccorso dai carabinieri che hanno proceduto anche con i rilievi dell’incidente.

