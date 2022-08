Emergenza spazzatura a Cariati, il sindaco: falle nella raccolta

Il sindaco di Cariati, Filomena Greco, denuncia falle e comportamenti dolosi nella raccolta dei rifiuti e chiede l’intervento delle forze dell’ordine per verifica.

«Emergenza rifiuti, ormai è certo e sotto gli occhi di tutti: c’è qualcosa che sfugge all’abnegazione ed allo sforzo massimo e costante dell’amministrazione comunale e di tutti gli uffici, impegnati senza interruzione per ottimizzare raccolta e conferimento. Non è possibile, infatti, che nonostante tutte le risorse messe in campo con la nuova società incaricata del sevizio, intervenuta a seguito del gigantesco disservizio causato dalla ditta precedente, non si riescano misteriosamente a raccogliere tutte le quantità necessarie a liberare le strade ed a restituire decoro al territorio comunale».

È in atto, secondo il primo cittadino «un vero e proprio boicottaggio nel e del sistema di raccolta quotidiano, a danno esclusivo della vivibilità e dell’immagine della Città, sulle cui dirette e personali responsabilità stiamo formalmente chiedendo a tutte le autorità competenti di indagare con urgenza, mettendo in atto tutti provvedimenti per ripristinare ordine, pulizia e legalità».

