Lavori nelle scuole a Rende, numerosi i plessi riqualificati GLI INTERVENTI

Qualche giorno prima di Ferragosto, al comune di Rende, il sindaco Marcello Manna insieme alla sua squadra di assessori ha accolto nella sua stanza e consegnato una targa ricordo alla dirigente dell’istituto comprensivo Rende-Commenda, Rosalba Borrelli: «grazie per la dedizione e la professionalità profusi in questi anni nell’educare generazioni ad essere cittadini consapevoli. Con immutabile riconoscenza e stima le auguriamo di trascorrere con serenità la sua seconda giovinezza».

Questo il testo della targa comunale accompagnato dalle parole di grande riconoscenza per il lavoro svolto da parte dello stesso sindaco: «In questi anni la nostra amministrazione ha lavorato con lei in stretta sinergia, con uno spirito di collaborazione, di comprensione reciproca e di rispetto dei ruoli nell’interesse di tutta la comunità scolastica. Abbiamo sempre apprezzato la sua determinazione nel voler dimostrare quanto la scuola debba essere oggi più che mai una priorità nella società. La dottoressa Borrelli è riuscita a mantenere alto il valore dell’istruzione e dell’inclusione mettendo sempre al centro di tutto i suoi ragazzi e le sue ragazze; è riuscita a cogliere e valorizzare le loro diverse attitudini, capacità e propensioni, rendendo le sue scuole realtà fatte di possibilità, di crescita personale e gratificazione. Per tutti questi motivi noi la ringraziamo augurandole serenità per il nuovo capitolo della sua vita». Congratulazioni e tanta commozione da parte della Borrelli che ha ringraziato. «Sono più che contenta di essermi trovata bene con questa amministrazione. E lei, sindaco, ha una grande squadra ed è per questo che si continuerà a fare bene in questa città», il suo endorsement pubblico. A proposito di scuole, nelle settimane scorse l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rende, Pino Munno, aveva fatto il punto della situazione sui lavori realizzati dall’Amministrazione comunale, in particolare gli interventi effettuati nell’ultimo anno e che hanno riguardato la quasi totalità delle scuole, gli spazi verdi, quelli sportivi e l’efficientamento energetico. «Come Amministrazione comunale – spiegava Munno in quei giorni – nel 2021 abbiamo realizzato diversi interventi che hanno riguardato tutto il territorio rendese. Ci siamo concentrati sulle scuole e ai lavori di messa a norma per la sicurezza e l’efficientamento energetico.

Gli interventi

Ad oggi questi interventi sono stati completati sull’80% degli istituti. Penso alla scuola primaria di Arcavacata o alla scuola secondaria di primo grado di Rende Centro. Abbiamo inoltre lavorato sulla riqualificazione degli spazi sportivi e quelli sulla pubblica illuminazione, che hanno portato non solo ad un risparmio per le casse dell’Ente di circa un milione di euro, ma anche una notevole riduzione dell’inquinamento atmosferico. Siamo intervenuti, in particolare, su Piazza Suor Maria Teresa De Vincenti, Piazza Matteotti e Piazza Falcone Borsellino. Abbiamo riqualificato alcune aree verdi come quella limitrofa al liceo Pitagora e la villetta di Sant’Agostino e presto saranno effettuati altri interventi».

