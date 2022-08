Scuola a Cosenza, 238 posti destinati agli insegnanti di religione

È arrivato l’organico di diritto per gli insegnanti di religione cattolica relativamente all’anno scolastico 2022/2023. È ripartito fra le dodici diocesi calabresi e organizzato in due grandi gruppi: settore Primario (scuola dell’Infanzia e Primaria) e settore Secondario (scuola Secondaria di primo e secondo grado). Numeri niente male e importanti, perché sull’Organico di diritto vengono calcolate le immissioni in ruolo.

Settore Primario Nelle cinque diocesi della provincia di Cosenza sono complessivamente 135 i posti previsti per quanto riguarda il settore primario. Così distribuiti: 20 nella diocesi di Cassano, 72 in quella di Cosenza/Bisignano, 4 nell’eparchia di Lungro, 17 nella diocesi di Rossano/Cariati e 22 in quella di San Marco Argentano/Scalea. Complessivamente in tutta la Calabria sono 385 grazie ai 72 posti delle diocesi in provincia di Catanzaro (48 Catanzaro/Squillace e 24 Lamezia Terme), 39 della diocesi di Crotone/Santa Severina, i 31 di Mileto/Nicotera/Tropea in provincia di Vibo Valentia e infine i 108 posti delle tre diocesi in provincia di Reggio Calabria (18 Locri/Gerace, 33 Oppido/Palmi e 47 Reggio Calabria/Bova).

