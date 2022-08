Cosenza, Caruso sull'abbandono di rifiuti: "Emergenza da contrastare insieme ai cittadini"

“L’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta un’emergenza da contrastare e debellare in maniera efficace e definitiva. Non è più possibile tollerare la nascita quotidiana di micro discariche all’interno del nostro Comune che rendono vani gli sforzi che stiamo producendo per riportare ad un livello dignitoso la pulizia ed decoro della città”. E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, rispetto ai continui ritrovamenti di cumuli di spazzatura lasciati abbandonati nell’intero territorio comunale. “Non si fa in tempo a ripulire un’area- prosegue il sindaco Franz Caruso – che subito riceviamo la segnalazione di nuove micro discariche. E’ ora di dire basta a questo fenomeno di inciviltà, i cui effetti, lo si capisca bene, diventano onerosi per tutti i cittadini non solo per il maggior lavoro degli operatori ambientali, quanto per i costi che ci dobbiamo sobbarcare per bonificare. Per quanto ci riguarda, con gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, stiamo portando avanti un lavoro impegnativo, quotidiano e costante, ma è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini. L’assessore De Cicco, in particolare, non sta risparmiando energie ed in poco più di 9 mesi sono stati posti in essere e ripristinati importanti servizi come quello per la rimozione dei veicoli abbandonati, che è stata riavviata dopo un lungo periodo di blocco, nonostante l’esiguo numero di dipendenti. In relazione al controllo del conferimento dei rifiuti, all’atto del nostro insediamento, abbiamo avuto contezza del mancato/irregolare funzionamento del sistema di videosorveglianza legato al Decoro Urbano per il quale, dopo le verifiche necessarie, ci siamo mossi per il ripristino cercando i fondi necessari da mettere in bilancio. Anche l’unico drone in possesso del Comune risulta non funzionante e ci stiamo spendendo per poterlo utilizzare una volta concluse le procedure per la registrazione al sito ENAV e la stipula di idonea polizza”.

“Insomma – conclude il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – come amministratori stiamo facendo quanto è nelle nostre possibilità, prevedendo, peraltro, nel nuovo Piano dei Rifiuti il potenziamento della videosorveglianza e l’installazione di 60 nuove fototrappole da dislocare sull’intero territorio. Risulta, però, dirimente anche l’impegno della società civile tutta”.

Il sindaco, Franz Caruso e l’assessore Francesco De Cicco, che ringraziano per il lavoro svolto la Polizia Municipale ed il dirigente del settore ambiente, rivolgono un pressante invito ai cosentini a segnalare tempestivamente casi di persone sorprese ad abbandonare rifiuti per strada.

“Il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti – conclude il Primo Cittadino - è più diffuso di quanto sembri, pertanto, lo dobbiamo combattere insieme amministratori e cittadini. C’è bisogno di tutti!”.

© Riproduzione riservata