Cosenza, a settembre tutti a scuola: c’è l’esame presa di servizio

Faccia a faccia e scadenze. S’è svolta un’ennesima riunione all’Ufficio scolastico regionale tra le forze sociali e i vertici del palazzone della scuola calabrese. All’ordine del giorno le ultime operazioni di avvio anno per l’anno scolastico 2022/23 ormai alle porte perché il primo settembre si deve prendere servizio ed è già in programma il primo collegio dei docenti dell’anno. L'Usr Calabria, è filtrato dalla riunione, continuerà le immissioni in ruolo solo sulle classi di concorso che ha pubblicato.

La scadenza chiave

È stato confermato inoltre un dato cruciale, anticipato nei giorni scorsi su queste colonne, sul quale è molto alta l’attenzione di tutto il popolo della scuola perché riguarda migliaia di persone: tutte le operazioni di immissioni in ruolo dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), così come assegnazioni provvisorie e utilizzazioni relative a ogni ordine e grado, gli incarichi annuali ai precari inseriti tanto nella prima quanto nella seconda fascia delle Gps, dovranno concludersi in tutte le province calabresi entro giovedì prossimo 31 agosto, in modo che il giorno successivo i fortunati che avranno portato a casa una cattedra (sino al 30 giugno o magari al 31 agosto 2023) potranno prendere servizio nella scuola assegnata loro e cominciare l’importante iter d’organizzazione dell’anno scolastico che verrà.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Cosenza

© Riproduzione riservata