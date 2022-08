Scontro tra cinque auto a Tarsia, circolazione ripristinata in autostrada

Sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" il traffico è provvisoriamente bloccato - in direzione Fisciano - a causa di un incidente avvenuto in prossimità del km 226,000, a Tarsia, in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto almeno cinque veicoli ma fortunatamente nell’impatto nessuno è rimasto ferito. Il personale Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 è intervenuto sul posto per ripristinare la normale transitabilità appena possibile. I veicoli in coda per circa 8 km hanno raggiunto lo svincolo di Torano. Nel primo pomeriggio è stata ripristinata la regolare circolazione stradale.

© Riproduzione riservata