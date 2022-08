Cosenza: scale mobili ripristinate da gennaio, ma per le Poste... non si trova un locale

A Cosenza le scale mobili che collegano piazza Spirito Santo con piazza XV Marzo saranno ripristinate, ristrutturate e rinnovate grazie all’intervento Cis denominato “Nuova accessibilità nel centro storico”, la cui fase progettuale è già stata aggiudicata. È quanto assicura il consigliere delegato al centro storico, Francesco Alimena, intervenendo a margine del nostro articolo su due disservizi che da mesi penalizzano residenti e non del centro storico.

«Come per tutti gli altri interventi Cis ci attendiamo l’inizio dei lavori a gennaio», aggiunge Alimena, «lavori che serviranno non solo ad avere scale mobili nuovamente funzionanti ma anche a superare, una volta per tutte, i problemi di malfunzionamento che spesso e volentieri si sono ripetuti negli anni. Naturalmente, il ripristino delle scale mobili è solo un pezzettino del nuovo sistema di mobilità sostenibile del quartiere che contiamo di consegnare alla città, insieme a tutti gli altri progetti Cis e Agenda Urbana, questo autunno».

Il consigliere Alimena parla poi delle Poste di corso Telesio. «L’ufficio ha chiuso poiché il privato proprietario dell’immobile in cui le Poste erano collocate in affitto da anni non ha inteso prolungare il contratto di locazione. L’Amministrazione Caruso si è da subito attivata per reperire altri locali. Si è cercato uno spazio pubblico anche in accordo con l’Ufficio Patrimomio della Provincia per poi ripiegare sui privati, non disponendo le due Amministrazioni di spazi adatti - lungo il medesimo corso e nelle zone limitrofe - che avessero le stesse caratteristiche per dimensioni, accessibilità per le persone con disabilità, ecc. del precedente spazio».

© Riproduzione riservata