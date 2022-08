Cosenza, Annunziata nel caos e personale stremato

Si parla di assunzioni ma intanto in molti reparti dell’Annunziata si soffre per la mancanza di personale. A Chirurgia Pediatrica, ad esempio, ad alcuni operatori sono saltate. Dovevano arrivare entro la metà di questo mese alcuni infermieri vincitori di concorso. Ma la loro assunzione è slittata. Forse a settembre. Accorpamenti di servizi, caos, difficoltà nella gestione delle emergenze. L’altra sera in ospedale si sono presentati cinque bambini politraumatizzati a seguito di un incidente stradale. Una sola persona addetta al loro trasporto nel reparto assegnato. Si sono dovuti spostare operatori in servizio presso altre Unità. I sindacati ovviamente non mollano. Nelle prossime ore si terrà una riunione tra il commissario dell’Azienda ospedaliera, Gianfranco Filippelli, e la Rsu per parlare del premio di produttività che andava pagato nel mese di luglio. Ma sulla situazione ben più complessa che riguarda l’organizzazione del lavoro si è mosso il dipartimento Csa Sanità Fsi-Usae (rappresentato da Gaetano Pignataro, Claudio Gentile e Corrado Trozzolo) che ha partecipato a un incontro con lo stesso Filippelli e con la direttrice del Sitra, Catania. I sindacalisti hanno evidenziato il carico insopportabile di lavoro nei reparti con riflessi negativo sui cittadini, in particolare quelli che arrivano al Pronto soccorso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata